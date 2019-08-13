【即市分析】中銀香港股價連跌12日　係咪撈底時機？

東方產經專欄「MARKET INSIGHT」作者古勝：香港社會連月動盪，經濟備受衝擊，連帶港股亦冇運行。作為百業之母的本地銀行，整個板塊均見頹勢(銀行板塊：http://bit.ly/2Z3njiS )，當中連跌12日的中銀香港(02388)尤其低殘，目前市盈率僅近9倍，係咪撈底博反彈的機會？



事實上，銀行板塊弱勢或因人民幣持續貶值，近日兌每美元更跌穿7算。人民幣貶值除令本地銀行對內地企業的貸款大減之外，亦不利銀行資產質素，從而增加銀行的盈利風險。



大行花旗更出研究報告，將香港銀行業的每股純利預測調低，較之前下跌2至6成。因而下調中銀香港的評級至「中性」，並將目標價降19%至29元。



睇番股價走勢，中銀香港於過去12日累跌約15%，昨(12日)一度創52周新低至出26.45元，確認跌穿頭肩頂頸線，尚在尋底之中，暫且別心急撈底。



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