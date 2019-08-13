【午市重點睇】港元弱勢　金價續高企

●亞洲市，美匯指數微升至97.6；圓匯略為回軟至105.43；歐元、英鎊分別弱企1.118及1.206。港匯弱見7.8470，最新企7.8454。離岸人民幣一度低見7.1054，最新守7.0水平。金價曾升至1,518美元，布油及紐油報58.48美元及54.87美元。道指期貨升42點。



●港股曾挫近500點，恒生指數半日跌479點或1.86%，報25,345點。https://bit.ly/2MXoN80

-異動股：大股東提私有化，冠捷科技飆近三成。

-異動板塊：避險情緒升溫，金股銀股逆市突圍。

-異動股：閱文績後股價急瀉15%，創上市新低。

-壹傳媒股價急瀉逾一成。

-滙豐在倫敦回購385萬股，涉資逾2,359萬英鎊。



●【即市分析】

-中銀香港股價連跌12日，係咪撈底時機？https://bit.ly/2MhX8Pt

-零售板塊進入多事之秋。https://bit.ly/33nicJM



●A股快報：滬深三大指數半日收市均跌約1%，滬綜指失守2,800點關。https://bit.ly/2Ty2JCk



●亞洲股市：日股中段挫逾200點。https://bit.ly/2YFNJIe



●港元拆息︰1個月期拆息回升至1.81厘。



●人民幣中間價報7.0326，跌115點子，為2008年初以來低位。



●人行逆回購600億人民幣。



●新加坡第二季GDP按季萎縮3.3%，全年或零增長。



●商務部：中國首7月實際使用外資按年增長7%。



●內銀第2季不良貸款率回升至1.81%。



●印尼央行：隨時出手干預，應對香港及阿根廷風險。



●地產建設商會：暴力升級加大香港經濟下行風險。



●長實趙國雄：波老道豪宅「億億聲」，目前推售有難度。



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https://bit.ly/2ZSCadj



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