【高盛推介】騰訊港交所購證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股及香港交易所於周三(14日)公布業績，市場預期騰訊期內非通用會計準則純利料介乎210.29億至244.46億人民幣，按年升6.7至24%。港交所方面，有券商指雖市場波動，但港交所推動上市改革及債券通等措施，使市場流動性改善的情況下，該行對港交所長期的結構性看法不變。



另外，調查機構公布7月份中國手遊發行商在海外市場收入排行榜，騰訊旗下PUBG Mobile連續3個月收入第一名。



騰訊及港交所認購證是近日最多資金流入的相關資產，過去5個交易日計分別有約3,400萬及2,900萬元流入，是同期兩大資金流入。



現時市場上部分成交活躍的騰訊認購證行使價於380元以上，超過13%價外，投資者如看好騰訊宜留意較貼價的產品，短期高槓桿的選擇可留意騰訊購證(19503)，行使價356.08元，2019年9月18日到期，實際槓桿17.7倍，短期、高槓桿；中期貼價的選擇可留意購證(19414)，行使價346.08元，2019年11月19日到期，實際槓桿9.2倍，行使價338至360元之間、兩個月期以上產品中槓桿最高。



中期價外高槓桿的選擇則可留意騰訊購證(19095)，行使價376.08元，2019年10月21日到期，實際槓桿15.8倍，行使價338至385元之間、2個月期以上產品中槓桿最高。



行使價255元附近、11月到期的港交所認購證是現時市場上的熱門條款，投資者如欲部署這個條款的產品可留意當中槓桿最高的購證(15702)，行使價255.2元，2019年11月26日到期，實際槓桿13.6倍，熱門條款、行使價235至258元之間、兩個月期以上產品中槓桿最高。



短期貼價高槓桿的選擇則可留意港交所購證(17004)，行使價240.2元，2019年9月23日到期，實際槓桿18.5倍，行使價235至258元之間產品中槓桿最高。



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