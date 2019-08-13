【供樓注意】滙豐銀行全面加按息　削現金回贈至最低1%

滙豐銀行兩個月內第二度削減按揭現金回贈，而且加按息行動，由轉按擴大至所有物業按揭，即一手及二手物業新做按揭亦要加息。



滙豐銀行將1,000萬元物業貸款額以上的按揭現金回贈降至1.5%，而1,000萬元以下貸款額的現金回贈則調低至1%，適用於一手、二手及轉按貸款。



該行曾於6月底將轉按的現金回贈，由最高為貸款額2.1%，狠削至1.5%，如今再削至最低僅1%，意味每300萬元新按揭申請，客戶少袋3.3萬元。



至於1,000萬元以下的拆息按揭(H)，鎖息上限亦調整至最優惠利率減2.65厘(P-2.65%)，即實際按息2.475厘，加幅為0.1厘，適用於一手及二手物業按揭申請，看齊該行轉按利率。



以300萬元貸款額及30年按揭期計，滙豐實際按息上調0.1厘，意味轉按客戶每月要多供1.32%或155元，全期利息開支增加4.66%或55,905元。



滙豐發言人承認，作為主要的市場參與者，致力確保本港的按揭市場能夠健康發展，因此，該行會因應市場情況定期檢視按揭息率，如有需要，作出適當調整。近日，經過參考多項因素，包括香港銀行同業拆息、本行的競爭力及市場價格，該行決定調整按揭息率。



星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝認為，滙豐作為按揭龍頭大行卻再度削減優惠，反映銀行的資金成本較以往水平高，估計餘下數間大型銀行亦會陸續跟隨滙豐削優惠。至於中小型銀行，由於港元拆息(Hibor)有回落趨勢，略為舒緩資金成本壓力，相信不會輕易削優惠趁機「搶客」。

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