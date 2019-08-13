樓價UPDATES：東涌8月暫錄50宗租務成交

二手買賣市淡靜，租市仍錄成交，東涌8月暫錄50宗租務成交，水藍．天岸兩房月租17,500港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●小西灣藍灣半島2座高層H室，實用面積436方呎，兩房間隔，望山景及少海景，獲租客以20,000元租入，實用呎租約45.9元，業主於2015年6月以630萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報約3.8厘。



●鰂魚涌居屋康山花園5座中層C室，實用面積592方呎，三房間隔，望樓景，以已補價自由市場價978萬元易手，實用呎價16,520元，原業主於1986年9月以40萬元一手買入單位，持貨33年，扣去補地價後，帳面大幅獲利離場。



●北角嘉文樓高層C室，實用面積761方呎，三房間隔，望城市景，6月時放盤，叫價1,360萬元，後見市況淡靜，於7月時曾封盤，直至最近大幅減價220萬元，至1,140萬元將單位易手，實用呎價14,980元。



●跑馬地寶德大廈高層A室，實用面積約662方呎，兩房間隔，外望開揚景觀，原開價1,300萬元，經議價後減價180萬元或約14%，單位最終以1,120萬元獲買家承接，實用呎價約16,918元。



●西營盤縉城峰1座中層A室，實用面積約879方呎，套三房連工人套房間隔，外望海景，放盤約兩年，終由叫價2,700萬元累減100萬或約4%，以2,600萬元交吉易主，實用呎價約29,579元。



●大潭浪琴園1座中層B室，實用面積約1,077方呎，套兩房連工人套房設計，外望海景，獲租客以49,000元承租，實用呎租約45元，業主在1996年11月，以1,390萬元買入，現租出僅享租金回報率約4.2厘，本月該盤累錄兩宗租賃成交，現時約有24個租盤，最低租金入場價由49,000元起。



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九龍區

●將軍澳新都城2期3座中層C室，實用面積約363方呎，兩房間隔，望樓景，今年7月叫價690萬元放售，經議價後微減10萬或約1.4%，終以680萬元獲買家承接，實用呎價約18,733元。



●將軍澳君傲灣1座高層A室，實用面積650方呎，三房兩廳間隔，望開揚市景，剛以1,085萬元，實用呎價16,692元。



●奧運站本月暫錄5宗買賣，較上月大跌三成，當中帝峯‧皇殿8座高層C室，實用面積約827方呎，四房連一套間隔，部分房間可望海景，早於1月以2,488萬元放售，及後累減126萬或約5%，以2,362萬元交吉易主，實用呎價約28,561元。



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新界區

●東涌租賃暢旺，本月錄約50宗租務成交，其中水藍．天岸6座中層C室，實用面積568方呎，兩房間隔，享機場海景，以17,500元租出，實用呎租約31元，新租客為外籍人士。



●東涌東堤灣畔7座中層E室，實用面積527方呎，兩房間隔，業主放匙不到3小時，火速接獲租客洽租，月租叫價17,000元，議價至16,800元即獲租客承租，實用呎租約32元，項目兩房匙盤現時只餘下一間待租，月租叫價17,000元。



●馬灣珀麗灣本月僅1宗成交，屋苑29座中層F室，實用面積575方呎，兩房間隔，附設露台，享汀九橋海景，剛獲買家以737萬元購入，實用呎價12,817元，原業主於2012年7月以428萬元買入，帳面獲利309萬元，單位7年間升值約72%。



●大圍聚龍居2座中層C室，實用面積752方呎，套三房間隔，議價後以1,268萬元易手，實用呎價16,862元，原業主則於2010年以524萬元購入單位，持貨9年，是次沽出單位獲利744萬元離場，單位升值約1.4倍。



●馬鞍山曉峯灣畔1座中層D室，實用面積482方呎，兩房間隔，開價約750萬元，議價後以738萬元易手，實用呎價15,311元，原業主於2009年以261萬元購入單位，持貨10年，是次沽出單位帳面獲利約477萬元，單位升值約1.8倍。

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