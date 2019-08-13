修例風波：外媒憂社會動盪加劇　恐演變成經濟危機

外國傳媒報道，香港近期社會動盪加劇，有可能演變成「經濟危機」。



報道指出，香港示威者在周一(12日)使機場陷入癱瘓，投資者和企業管理層愈來愈擔心這場已延續10周的示威活動帶來負面影響。短期來看，動亂加上中美貿易戰，香港零售業和樓價都會受打擊，價值4.9萬億美元的港股持續看跌，香港經濟恐怕正走向衰退。



長遠來看，令人擔憂的是，香港作為一個安全可靠的商業中心地位，即將面臨無法彌補的損傷。對於通過友好的商譽，成為中國與其他國家之間的主要門戶的香港來說，恐會造成致命打擊。



TS Lombard倫敦經濟學家Rory Green更指，長遠來看，香港作為國際金融中心的地位構成了根本挑戰。



不過，香港絕不是沒有面對過危機，在過去20年，克服危機表現非凡，從1990年代末期的亞洲金融風暴，到2003年沙士恐慌，再到2008年金融海嘯，都無法阻礙香港前進道路。



值得留意的是，由於香港第二季經濟按年收縮0.3%，只要今季再收縮，就會正式陷入衰退。就此，ING銀行經濟學家Iris Pang表示，已預期香港將會陷入衰退。

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