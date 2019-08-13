旭輝控股：人民幣兌美元匯價波動　主動應對匯率風險

旭輝控股(00884)上半年簽約銷售回款率高達95%，較去年底提升8個百分點，創歷史新高。首席財務官楊欣稱，主要是天時地利人和才可達到高回款率，又指上半年一、二線銷售項目佔比高的房企業績增長都較好，惟未有回應全年度是否可保持同樣高回款水平。



該集團中期淨負債率為69.5%，融資成本較去年底提升0.1個百分點至5.9%。他指出，有見人民幣兌美元匯價波動，故主動應對匯率波動的風險，將境外負債佔比由去年底的42%降至39%，未來境內境外並行的融資方針不變，大概維持40%至60%的水平。



旭輝上半年銷售有近一半來自二線城市，上半年新增土地有逾八成位於二線城市，上月底止總土地儲備二線佔比更高達65%。主席林中指，未來會持續加大二線、准二線及強三線城市的布局，下半年可售貨值達2,300億元人民幣，當中近75%位於一、二線城市。



期內旭輝成立商業總部，他透露未來10至20年發展計劃中租金收入佔比會漸提高，達到開發及自持並舉，期望未來租金佔總收入比重可達30%至40%，又指今年底至明年初會發表重大商辦戰略布局。



面對國內融資環境收緊，他預計第4季土地競爭將減弱，會重點把握投資機會，因此8、9月份將放慢投資步伐，下半年投資額為銷售回款約50%。



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