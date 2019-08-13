【市後重點睇】圓匯高企　道期跌51點

美匯指數處97.5水平；圓匯高企105.17；歐元、英鎊分別弱企1.119及1.206。港匯企7.8452。離岸人民幣最新守7.1水平。金價續創逾6年高位，升見1,527美元，布油及紐油報58.35美元及54.7美元。道指期貨跌51點。



●市後關注點

-16:30 英國6月失業率

-20:00 印度7月消費物價指數

-20:30 美國7月消費物價指數



●港股連跌3日，恒生指數收市挫543點或2.1%，報25,281點。https://bit.ly/2MXoN80

-濠賭股全線受壓，銀河娛樂績後跌3%。

-希慎半年少賺7%，料港經濟面對更多不明朗因素。



●A股快報：滬綜指收跌0.6%，黃金概念股逆市漲。https://bit.ly/2Ty2JCk



●亞洲股市：日本東證指數年內升幅化灰。https://bit.ly/2YFNJIe



●歐股三大指數開市向下，當中英國富時100指數報7,211點，跌14點或0.21%；德國DAX指數報11,645點，跌34點或0.29%；法國CAC指數報5,293點，跌16點或0.32%。



●【供樓注意】滙豐銀行全面加按息，削現金回贈至最低1%。https://bit.ly/2ZWSIRB



●【股匯攻略】美股高沽策略不變。https://bit.ly/2KwsOP9



●【即市分析】

-領展不再「刀槍不入」。https://bit.ly/2OPqo2e

-恒指極度超賣，但點解仲未見反彈？https://bit.ly/2KvAGQT

-譚智樂：金價繼續衝高，可吼招金。https://bit.ly/2Z4eqBI



●【大行報告】

-大和續籲買友邦，股價回吐為吸納良機。

-瑞信重申騰訊為行業首選，目標睇469元。



●炒出血！駱克道街舖400萬沽，原業主勁蝕55%。



●修例風波：外媒憂社會動盪加劇，恐演變成經濟危機。



●屯門工廈申請全幢改裝酒店，提供943間客房。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。