修例風波：內地業主急沽映御　海璇蝕住放

社會持續不穩，對樓市影響逐步浮現。美聯元朗尚悅分行高級營業經理張瑋津表示，元朗映御1座中層L室，屬開放式間隔，向南望市景，實用面積約300方呎。上址為收租物業，半年前開價約520萬元放售，近日內地業主表明因憂慮整體環境變差，要急出貨，最終累減約16%，獲區內首置客以448萬元承接，實用呎價約14,933元。



據了解，上址於2016年5月以約363萬元入市，當時須繳付樓價3成稅項。目前帳面雖獲利約85萬元，但單是扣除入市時稅款，已蝕近24萬元。



另外，日前太古站警民衝突後，鰂魚涌太古城錄月內第3宗成交。美聯吳肇基表示，單位為隋宮閣高層E室，實用面積747方呎，套三房間隔，上月開價1,750萬元放售，由於屬高層罕有放盤，減價135萬元，終以1,615萬元獲承接，呎價約21,620元，低市價約4%。



事實上，同期數三房一廁單位，6月成交價已達1,620萬元，反映樓價已有回落。



大圍名城錄低價成交。世紀21奇豐李仕明表示，區內業主減價空間有限，但買家「唔平唔諗，要執平嘢！」盛薈2座南翼高層B室，實用面積958方呎，套四房間隔，7月開價1,630萬元，減價180萬元後，獲同區客以1,450萬元購入，呎價15,136元。



據了解，同座北翼層數低近20層的同戶型同座向單位，7月成交價達1,700萬元，換言之，屋苑近月跌價約15%。



另外，北角發生衝突事件，有二手業主「要錢唔要貨」，寧蝕讓出貨。市場消息透露，該區海璇剛錄一個二手放盤，單位為5A座中層戶，實用面積286方呎，現以約1,070萬元放售，每方呎叫價37,413元。



資料顯示，原業主去年7月以約1,075.92萬元購入，若以開價售出，帳面已蝕約6萬元。由於持貨僅約1年，另須付樓價10%額外印花稅。



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