【fb直播】恒指沽壓有增無減？

港股連跌兩日都「未夠皮」，周二(13日)繼續無力，跌穿埋上周低位25,397點！新興市場風聲鶴唳，香港局勢動盪，內憂外患，恒指難有起色？周三(14日)股王騰訊(00700)及港交所(00388)都公布業績，有冇機會令大市彈一彈，畀股民作最後逃生？



啟德商業地低於估值批出、滙豐銀行(00005)全面加按息，香港地產股繼續有沽壓。摩根士丹利認為，香港地產股平均股息率已升至4.5%的歷史高位，但板塊見底言之尚早，有貨要走？無貨暫避？



大市繼續跌，就連防守性高嘅公用股都唔能夠倖免，領展(00823)連跌3日、中銀香港(02388)足足跌夠12日！想避險，買乜好？



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