次季歐洲智能手機市場平穩　Apple和華為出貨量雙雙急挫?

外媒報道，市場調研機構Canalys最新報告顯示，今年第二季，蘋果公司(Apple Inc.)iPhone在歐洲的出貨量減少130萬部，按年下降17%。與此同時，其基於安卓系統的競爭對手小米和三星的出貨量同期則出現可觀增長。



Canalys數據顯示，今年第二季，Apple在歐洲售出640萬部iPhone，較去年同期的770萬部下跌17%。就整體市場而言，Apple的出貨量仍居第三位，但其市佔率降至14.1%，低於去年的17%。



在Canalys報告中，第二季歐洲智能手機的總出貨量為4,510萬部，較上一季的4,520萬部僅下跌約10萬部，表明該市場相對於世界其他地區而言相對穩定。



Canalys報告沒有解釋Apple在歐洲市場上的遭遇，而是花了更多時間來討論Android市場，特別是三星和小米。在第二季，三星的市佔率大幅增長，創造過去5年來的最高出貨量。



期內，三星以1,830萬出貨量位居榜首，按年增長20%，市佔率從去年第二季的33.9%升至今年第二季的40.6%。Canalys將此歸功於三星產品戰略的轉變，即從關注運營利潤轉向奪回市場份額。



同樣領先於Apple的是華為，但其出貨量下跌16%至850萬部，市佔率也從22.4%降至18.8%。小米雖然依然落後於Apple，不過其出貨量按年增長48%，達到430萬部，市佔率從6.5%提高到9.6%。



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