理文造紙：加快東南亞市場布局　不減派息

理文造紙(02314)首席執行官李文斌表示，中美貿易戰陰霾持續籠罩市場，今年首8個月中國市場對包裝紙需求萎縮約25%，因而拖累公司上半年業績表現。



他指，現時市場已供過於求，看不到今年會有明顯轉勢。公司為維持相應產量，已盡力開足生產線生產，故令產品每噸售價有所下跌，在七月及八月份，包裝紙每噸價格曾下跌50至60元人民幣。



該公司目標今年包裝紙銷量達618萬噸，惟截至六月底止上半年，包裝紙銷量僅達251萬噸。李氏指，下半年為紙業傳統旺季，預期需求會較上半年增加，公司或會小幅度上調價格。



他續指，目前越南廠房佔整體銷售約10%，公司將加快在東南亞市場布局，期望到2020年越南生產線規模擴大後，業績能有所改善。另外，公司現時手頭上現金約有42億元，將會積極留意海外項目的收購機會。



至於派息方面，公司會維持派息比率介乎30%至35%，並強調不會因投資及收購項目而減少派息。

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