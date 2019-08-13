【一文睇晒】滙豐下任舵手人選有邊幾個？

滙豐控股(00005)近期出現人事大地震，多名高層先後離職，其中包括僅在位18個月的前行政總裁范寧，令外界開始猜測下任舵手的人選。外媒報道，於滙豐控股154年歷史中，未曾試過「空降」舵手；不過，隨着外聘杜嘉琪成為集團主席，有關傳統或會被打破，從外界招聘行政總裁，為公司帶來一番新人事新作風。著名財經媒體彭博獲滙控員工爆料，提出多個有望接任行政總裁一職的內部及外部潛在人選。



●內部人選

祈耀年(Noel Quinn)

於2011至2015年擔任亞太區工商金融業務主管4年，並曾於北美地區運營保險業務，自2015年起出任環球工商金融業務行政總裁，並於范寧辭職後，接掌公司的臨時行政總裁一職。分析認為，祈耀年履歷出眾，未來接替滙控行政總裁一職幾乎勝券在握。



邵偉信(Ewen Stevenson)

加盟滙控前曾為投資銀行家，今年初從蘇格蘭皇家銀行跳槽至滙控出任首席財務總監，儘管於集團效力時間短暫，但已成為滙控下一任行政總裁的熱門人選之一。據指他的性格直率，與集團主席杜嘉祺關係良好，並已製定一套控制支出的方案。不過當被媒體問到是否有意接任行政總裁一職時，他未有正面回答。



有指邵偉信處事作風嚴厲，於剛剛加入滙控時，會在工作會議中記下發言者的名字。他發現於25個會議參與者中，每次均僅有7至8個人發言，質疑其餘人等參加會議的意義。據指滙控內部員工透露，他是一個「內部活動家」(internal activist)，即是積極鼓吹變革的人。



司馬安(Antonio Simoes)

原為滙控歐洲及英國業務主管，自去年一月起接掌環球私人銀行業務，分析指，儘管他打理的業務於該行的規模最細，但其豐富的經驗可望為他增加優勢。於滙控前任行政總裁歐智華離職後，他一度被視為內部晉升的潛在人選。



Charlie Nunn

於2011年由諮詢機構麥肯錫過檔至滙控，曾於多個主宰公司收入的主要部門擔任要職，去年初接替范寧成為零售銀行及財富管理業務行政總裁。不過分析指，他在亞洲市場欠缺聯繫，加上與范寧太親近將成為其致命傷。





●外聘人選

高博德(Piyush Gupta)

現為新加坡星展銀行集團行政總裁，在位接近10年，擁有作為滙控行政總裁必備的豐富亞洲營運經驗。此外，在他推動下，星展銀行成功於科技發展上取得領先地位，而相關發展滯後正正是滙控為人詬病的地方。不過據指星展發言人表示，高博德於該行工作愉快，並無意離開。



Antonio Horta-Osorio

於英國萊斯銀行集團擔任行政總裁約8年，於早年范寧「上位」前，曾為滙控行政總裁的潛在人選。他任內持續為萊斯銀行削減成本，並計劃於2020年底，將該行的成本佔收入比率收窄至四成。若成功達標，可望令該行於歐盟內成為最高效率的銀行之一。值得一提的是，「降低成本」也是滙控主席杜嘉祺的主要目標。



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