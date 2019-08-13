內地7月信貸需求驟降　預示經濟增長仍趨弱

外國傳媒分析，中國人民銀行周一(12日)公布，7月社會融資規模增量僅1.01萬億元人民幣(下同)，大幅低於6月的2.26萬億元，並低於市場預期中位數1.63萬億元，為今年以來第2低的月份。



這意味着人民銀行「表外」(即透過人民銀行以外的借貸)，包括「影子銀行」在內的非正統融資渠道貸款正在收縮，即企業貸款需求急降，或貸款機構擔心壞帳而減少放貸，反映實體經濟增長仍趨弱。有分析指出，社會融資規模減少，亦反映中國企業債務在未來幾個月的違約風險正在增加。



麥格理經濟學家Larry Hu認為，上述數據反映信貸需求是主要障礙，在接下來的數個月，信貸需求淡靜的情況料持續，直至內地政府推出新一輪經濟刺激措施。



事實上，反映整體融資成本的10年期中國國債孳息率自2016年11月以來，首次跌穿3厘，意味着銀行對企業放貸的生意轉趨淡靜，令相關「閒置」資金流入債市，以收取利息。

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