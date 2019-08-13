創意新勢力：健身App變AI教練　吸金3.5億

隨着社會愈趨富庶，人們愈來愈注重身體健康，同時創造相關商機。提供人工智能(AI)電子健身應用程式(App)的Freeletics，現時在全球擁有3,800萬名用戶，並已取得4,500萬美元(約3.51億港元)的融資。



要「的起心肝」做健身談何容易。新手走進健身室，面對各式各樣的健身器材無從入手，又或當知道健身方式時卻沒有合適設備，同樣都會感到迷茫。在德國慕尼黑出生和長大的公司行政總裁Daniel Sobhani，現時擁有健碩的身形，但他透露不是一直對健身感興趣。不過，自從他開始積極運動並變得健康後，發現生活變得更好，健康生活徹底改變了其人生。他希望把這些經驗分享給更多人，讓他們為自己作出更好的改變。



Freeletics在2013年成立，而他在2014年加入時，要花上很多時間和努力助公司獲取收入。他憶述，他們最先不是以App開展業務，而是在慕尼黑的運動場提供實地健身訓練，然後轉到Facebook群組、電郵群組，再透過用PDF檔案來提供健身計劃，最後他們成功賺取足夠資金開發健身App。



2014年時公司約有近100萬名用戶，經過不斷的努力，現時已發展至全球超過160國家擁有3,800萬名用家，並已成為歐洲榜首的健身App。現時公司員工數目超過150名，除了健身App，也設立了自家健身服裝品牌。



他表示，Freeletics猶如隨身攜帶的AI私人教練，能根據用家的能力、時間限制、體能和擁有的器材設備，設計出更加個人化的訓練課程。即使用家對健身一無所知亦可很易上手。App內有大量健身動作組合和教學影片供用家參考，並會於每周完成鍛煉後，根據用家意見調整未來的訓練。



此外，透過分析用家的個人檔案和身體狀態，AI教練從3,800萬名用家中識別擁有相似資料和身體狀態的用家，再移除所有不相關的可能性後，定出度身訂造的健身計劃。AI教練會從用家的成功、進展、行為和意見中學習，從而變得更加準確。就算兩個用家擁有相同的個人檔案、目標及經驗，他們各自的健身訓練都是獨一無二。而AI教練服務的收費是每星期1.7美元(約13.26港元)或以上。



他續指，Freeletics不僅是一個App，而是代表一種生活方式和社群。社群中每個人擁有相同價值觀及願景，努力健身達致最好的自己。而且不論在線上的應用程式或線下的當地運動場，每名用家都互相尊重、支持和激勵彼此。



直至現在，他們已建立2,000多個真實世界的運動場地，把線上交流帶到生活中。無論身處香港或外國，用家都可以找到場地。舉例，若用家希望在港島區尋找志同道合的用家一起運動，可以透過應用程式尋找附近的訓練地點，例如孫中山紀念公園或跑馬地馬場，與其他用家一起健身。



現時其每月社交平台上用家互動達600萬次，用家們每月進行400萬次健身訓練，並於去年底獲得4,500萬美元的首輪融資。



取得融資後，公司計劃繼續向全球擴展，並正打造健身平台，為更多人提供更多元化的健身鍛煉。他深信將在未來5或10年內為全世界人們的生活帶來正面變化。



●業務易被接受 等同欠創新

創業由構思到執行都不是易事。Freeletics的Sobhani認為，初創公司的業務必須以全新及獨特的方式解決人們正在面對的問題。如何知道？當你發現公司業務愈容易被大眾接受，愈代表不夠創新。而當每個人都能夠理解並喜歡你的業務，那麼它可能並不夠前瞻和獨特。



此外，創業者要投資與你擁有共同願景及建立強大公司文化的人，亦要從錯誤中吸取教訓，不要在遇到困難時退縮，因在逆境時的一切行為將決定公司的未來。如果你已經有創業計劃，即管放膽一試，釋放你的潛能，不要因害怕失敗而找藉口。



談及市場環境，他指現時健身行業競爭激烈且市場漸趨飽和，但幸運的是他們的科技讓其擁有獨一無二的市場定位。他們是首個在2017年提供人工智能健身App，其後亦不斷為App加入更多功能。例如，市面上很多健身App紀錄用家的鍛煉情況，但他們更專注於提供個人化的健身指導和鍛煉體驗，並附以先進技術協助用家實現健身目標。



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