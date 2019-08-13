全球金融業寒冬！過去3個月狂炒逾3萬人

英國媒體報道，隨着美國聯儲局掀起全球減息潮，主要靠賺取息差的銀行盈利首當其衝受影響，加上金融市場成交量低迷及自動化交易盛行，金融業整個夏季也不好受，自今年4月以來，全球投資銀行已裁員超過3萬人。



包括滙豐控股、巴克萊銀行、法國興業銀行，以及德意志銀行，皆有裁員消息，大多數裁減的員工位於歐洲，其中德銀就佔了整體裁員人數的一半。就職位而言，交易部門裁員最多，主因是市場成交偏低及自動落盤流行，不需要太多人手。



截至目前為止，已正式宣布精簡人手的銀行，裁員數量佔整體人數約6%。舉例來說，巴克萊銀行今年第2季已裁員3,000人，佔總員工約4%；滙豐也宣布炒約5,000人。



Berenberg分析師Andrew Lowe指出，投資銀行收入前景愈來愈嚴峻，在零利率或負利率環境下，很難賺錢。



研究機構Coalition更指出，全球最大的12家銀行，自2018年以來自固定收益、匯率及大宗商品交易的收入跌至2006年水平。



投資銀行KBW分析師Ed Firth稱，投資銀行收入正在經歷結構性轉變，未來生存下來的投行需要的不是大量人手，而是「電腦系統」。

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