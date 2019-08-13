越秀地產：看好房產城鎮化發展　規模料達15萬億人幣

越秀地產(00123)上半年合約銷售額錄369億元人民幣(下同)，達全年目標的680億元約54.3%。董事長林昭遠表示，堅定看好房地產市場城鎮化發展，相信今年市場仍能保持15萬億元規模，對完成全年目標有信心。



目前有近一半土地儲備位於大灣區，他預計未來發展布局中有50至60%位於該區，但為拓展全國市場份額，期內也有進入鄭州、杭州、成都及青島等重點城市。越秀上半年平均借貸利率為4.76%，他表示，會繼續調整債務結構，趁國內流動性情況尚可會將先前的高息債置換，期望借貸成本將持續下降。面對國內融資環境收緊，財務總監陳靜認為集團與銀行長期關係良好，因此目前未感受到特別壓力。



該集團首個軌道交通項目增城官湖站項目今年已開始銷售，林昭遠透露上半年銷售21億元，期望該項目全年銷售可達50億元。



另外，越秀地產擁有控股股東兩個地鐵房地產項目的51%股權收購優先權，他指出，有意在第四季行使權利並完成收購事項，預計增加土地供應儲約179萬平方米。公司早前表示每年會發展一至兩個地鐵項目，投資者關係部總經理姜永進預期，明年也會繼續着手發展新項目。

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