【深度解構】倘銀行「貼錢」畀你買樓　真係值得興奮嗎？

滙豐銀行周二(13日)公布，兩個月內第二度削減按揭現金回贈，而且加按息，並由轉按擴大至所有物業按揭，即一手及二手物業新做按揭亦要加息。



或許你會覺得「逆潮流」，更或許會想，如果向銀行借錢買樓，不用支付任何利息之餘，銀行更「倒貼」給你就好喇！即係假設你供樓年期20年，20年供完後，供款額竟低於買入價，是否夢寐以求呢？現在真的有國家的銀行這樣做！不過，絕不值得開心！



【丹麥「貼錢」給你買樓】

外媒早前報道，丹麥的Jyske Bank目前真的提供10年期樓按「負利率0.5厘」的優惠，即10年後，供款額會低於樓宇買入價；以芬蘭為基地的Nordea Bank最近亦宣布，為旗下丹麥的客戶提供新一批20年期固定利率貸款，利率由之前的0.5厘下調至「零」。這意味該筆20年期的按揭貸款將不會收取任何利息。



事實上，就算其他銀行，樓按利率亦很低，目前丹麥普遍30年樓按固定利率亦僅0.5厘，十分便宜。



當然，銀行也不會做蝕本生意，供樓「負利率」雖然意味着「埋單」時供款額較樓宇買入價為低，但銀行亦會收取手續費等其他費用，整體上，仍是有利可圖。



【「送錢」買樓不值得興奮】

不過，上述不是值得興奮的事，供樓之所以能給予「負利率」，反映當地存款利率都是「負」，即你存錢在銀行，沒有息收之餘，銀行還會收取你費用。



目前歐元區及日本央行就採取了負利率政策。當中，歐央行極有可能在9月深化負利率。



【買樓只會更癲】

或許你會覺得存款「被收息」無所謂，買到樓更重要。不過，殘酷的現實是，供樓不用付息、甚至「銀行派息」，反映買家的購買力變相上升，樓價想跌都難！



事實上，丹麥的大城市，例如哥本哈根、奧胡斯等，樓價在銀行相關「利誘」下升得更多。有當地分析員直言，負利率不但沒有益處，反而造就樓市泡沫。



【香港樓市的啟示】

丹麥例子對香港樓市前景有何啟示？由於香港實行聯匯制度，貨幣政策跟隨美國，而市場普遍認為，就算經濟怎樣差，美國最少直至2020年，也不會出現「負利率」。



不過，一旦連美國聯儲局也將利率減至零以下，香港又跟隨的話，丹麥例子就會被複製，樓價確實難大跌。



當然，未來的事沒有能預測，買樓投資總需要量力而為。

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