萬洲國際：谷盈利措施料下半年見效　暫無意加豬價

全球最大豬肉食品企業萬洲國際(00288)發布中期業績，受累國際貿易摩擦、中國非洲豬瘟疫情，以及美國肉類供應增加等不利因素，經營利潤跌11.8%，至7.65億美元。



雙匯發展總裁馬相傑解釋，利潤下降是因期內成本上漲，集團透過加快產品結構調整、開發新產品、拓展巿場規模，以及內部管理來減低成本，料一系列措施下半年可見成效。他強調，目前沒有裁員的想法，亦不需要靠裁員節省成本。



中國上半年生豬價格持續上漲，目前為每公斤22元人民幣，創歷史新高。馬相傑續指，上半年調價3次，目前沒有再漲價的意欲，但若生豬成本大幅上漲，不排除第4季會再上調價格。



集團表示，國際貿易格局變化很快，進行國際貿易時會以「符合國家政策」為大前提，也會考慮公司的利益，指生意「利潤多就多做，少則少做」。



史密斯菲爾德食品公司首席財務官Glenn T. Nunziata表示，貿易戰對公司出口至中國有一定影響，會透過擴大採購資源，發掘新的出口市場等方法應對。另外，因應市場關注新鮮、健康的消費趨勢，推出植物蛋白系列的豬肉產品，將於9月底前上架。



不過，由於並非急凍食品，有關產品目前只計劃在美國當地銷售，他表示，產品出口到外地有一定挑戰，仍需時間作評估。



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