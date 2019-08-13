藍籌業績！舜宇6個月多賺21%　不派息

舜宇光學科技(02382)公布，截至6月30日止6個月收入155.74億元人民幣(下同)，按年增加30.04%，主要受惠智能手機相關業務進一步發展，以及車載成像和傳感領域的快速增長。股東應佔期內溢利14.31億元，按年增加21.3%；每股盈利130.79分，不派中期息。



期內毛利率約18.4%，按年下降約1個百分點，主因是光電產品下的手機攝像模組毛利率由去年同期約9.4%，下降至約5.9%。



集團披露，除了傳統主營業務，已在其他新興業務方面進行深入拓展。在無人機(UAV)應用領域布局了一系列鏡頭產品，產品以低畸變、高像素、大廣角為主要特點，面向全球銷售。集團還積極拓展增強現實(AR)、虛擬現實(VR)，以及3D等其他各種移動終端的創新型應用。隨着技術進步、成本下降，以及內容進一步豐富，VR/AR產業會迎來更大發展，並能食正5G潮流。



集團表示，期內共獲得305項新專利。於今年6月30日，合共擁有1,263項已授權專利，其中發明專利342項，實用新型專利867項，外觀設計專利54項。此外，另有2,080項專利正申請當中。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

