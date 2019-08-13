【深度解構】港經濟有幾危？不只看零售、旅遊　而是...

包括美國著名媒體彭博、外國星級分析員，以及政府等，近日經常強調香港目前的社會動盪，加上已存在的中美貿易戰，恐令經濟面對較衰退更嚴峻的挑戰。綜合媒體分析，所謂的「挑戰」是這樣的：



【不是看消費及旅遊】

綜合分析，雖然示威動盪會拖累香港本土的零售及旅遊業，業界甚至形容為差過2003年「沙士」，但相信不至於讓香港經濟陷入「衰退深淵」，因為它們佔香港經濟增長比重不大。



【先看貿易】

反觀，香港整體採購貿易量是本地生產總值(GDP)逾3倍，貿易相關活動佔據了經濟增長比重約20%，是最重要支柱。換言之，對外貿易是香港經濟增長構成的主體。不過，同屬外向型經濟體的新加坡周二(13日)公布，第2季GDP按季跌3.3%，差過預期跌2.9%，同時將今年GDP增長預測區間，從之前的1.5至2.5%，下調至0至1%。



所謂一葉知秋，香港貿易形勢十分嚴峻。事實上，截至去年，香港是全球第7大貨櫃港，惟今年上半年吞吐量已按年大跌8.1%。



【再看樓市】

另一個會影響香港的是樓市！政府數據顯示，由於香港土地珍貴，故政府能靠賣地獲取可觀收入。2018年政府收入當中，房地產就佔了40%；其餘是薪俸稅佔10%；利得稅佔22%；其他佔28%。



若深入地看，房地產佔了政府整體收入40%，惟若單計賣地，就佔了逾20%。因此，如果樓價大冧，必定對全港市民帶來負面影響。試想想，業主及正在供樓的人士會感到變得貧窮，於是會減少消費，再一環扣一環影響基層。如果樓價未止瀉，他們更有借貸需要。



就香港經濟而言，樓市相關行業，包括建築等，佔據了經濟增長比重達1/5，比重與貿易差不多，之後就是金融、公共服務，以及其他範疇。



【最後是「錢」】

不過，上述故事僅完成一半而已，香港經濟命脈是作為「重要資金關卡」的國際地位。因此，外界目前更大的恐懼是香港作為中國與世界其他國家之間的渠道，會因社會動盪而造成損害。



其實，即使香港經濟比重與中國的經濟相關性，隨着時間推移已逐漸消退，但香港仍是外國資金流入和流出中國內地的重要媒介。同樣地，中國多達58%對外投資亦經過香港「走出去」！



再者，香港股市總值達5萬億美元左右，是能讓諸如電商巨企阿里巴巴等返港上市，以及其他內地企業在港集資的重要基石。同時，雖然香港債市規模仍小，但依然足以讓中國企業獲得重要集資渠道。



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