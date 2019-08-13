騰訊音樂：仍需「教育市場」來提高用戶付費意願

騰訊控股(00700)去年分拆在美國上市的騰訊音樂公布，今年第2季純利按年僅增長2.54%至9.27億元人民幣(下同)，差過市場預期。管理層對網上音樂付費用戶的增長前景樂觀，但坦言仍需要時間「教育市場」，以提高用戶付費的意願。



截至6月底止一季，騰訊音樂收入按年增長30.97%至58.98億元，同樣遜市場預期，網上音樂收入和社交娛樂服務收入分別按年增長20.24及35.33%，至15.62億及43.36億元。



期內，網上音樂付費用戶按年多33.04%至3,100萬戶，付費比率按年升1.14個百分點至4.75%；而社交娛樂服務每月每戶平均收入(APRU)亦按年增長16.45%至130.2元。



首席戰略官葉卓東承認，現時優先工作依然是壯大用戶基礎，而非變現，收費音樂內容佔比依然低，社交娛樂服務收費亦不介意定得較低，好讓用戶享受過後願意付費。就網上音樂業務而言，他相信經過今年及明年「教育市場」過程後，收入會有更快增長。



首席執行官彭迦信則稱，公司會致力透過與手機、汽車及智能揚聲器等的製造商合作，讓其產品內置騰訊音樂的程式，擴大可接觸的消費者範圍。



就上季毛利率按年倒退7個百分點至32.9%，首席財務官胡敏解釋，是由於內容成本上漲，下半年毛利應能穩定。彭迦信稱，公司會以卡啦OK平台全民K歌(WeSing)開拓海外市場，主攻華語用戶較多、民眾會唱K消遺的東南亞，但會控制成本，不損害毛利率。



市場曾傳出騰訊音樂會從法國媒體巨頭維旺迪(Vivendi)收購環球音樂的股份，但維旺迪上周公布的洽談對象卻是騰訊。葉卓東表示，騰訊音樂仍未決定會否退出入股環球音樂，董事會之後會有更多討論。

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