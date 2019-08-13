財經評論：新興市場又翻浪　港經濟劫數難逃

香港修例風波惹起滿城風雨，單是內憂足已讓人對經濟前景感焦慮。可怕的是，目前外圍更不妙，莫說中美歐日這些傳統大型經濟體內外交困，南美「三哥」阿根廷更完美示範經濟蕭條是可以頃刻來臨，加上新加坡在社會相對平靜下，經濟依然大幅收縮，香港實在兵凶勢危。



近年已是新興市場「高危國」的阿根廷，政局再出現變數，偏向「民粹」的反對派候選人在初選以大比例獲勝，預示10月底正式決戰時，極有機會推翻現任政府，增加該國賴債風險。消息一出，阿根廷股匯債一同驟瀉。其中，股市曾暴挫逾38%；貨幣披索兌美元一度狂貶近37%，再創歷史新低；5年期國債信用違約掉期飆逾9厘。市場相信金融市場噩夢僅開端，一旦反對派10月真的當選，跌勢將更急，屆時若加上英國「硬脫歐」，真的不堪設想。



南美「三哥」處於政局動盪，「一哥」巴西亦不見得漁人得利，受高失業率及投資疲弱打擊，該國央行周一(12日)公布，能反映經濟增長實況的經濟活動指數在第2季收縮0.13%。由於該國首季經濟已收縮0.2%，一旦統計局在8月底披露的次季經濟增長數據與央行脗合，就正式宣布陷入衰退。



事實上，新興市場整體表現甚受中美衝突影響，即使自身政局穩定，也難免陷困。新加坡周二(13日)公布，第2季經濟按季大跌3.3%，差過預期，只要今季繼續收縮，就符合衰退定義，該國已將今年經濟增長預測區間，由1.5至2.5%，下調至0至1%。由於新加坡與香港一樣，同屬外向型經濟體，較易受外圍波動影響，在過去兩次亞洲區陷入衰退，包括2001年科網爆破及2008年金融海嘯，為第一個或首批亞洲地區率先身陷險境，被視為「亞洲盛衰溫度計」。因此，單看外圍，香港已無可能置身事外，更遑論內部困局。



除了新加坡這支「溫度計」外，南韓周一亦公布，8月首10日出口按年再瀉22%，預計頹勢難扭，「埋單」難免連跌9個月。由於該國製造業訂單以出口為主，加上主導了全球智能產品零部件，向來被喻為「全球經濟晴雨表」，反映警號不但已響起，而且有惡化迹象。



由此可見，無論是與香港近在咫尺，還是遠在天邊的一眾新興市場，未見有一個能獨善其身，經濟轉差是不爭事實，之後就是更埋身的裁員潮。值得留意的是，以阿根廷為例，政局不穩帶來的經濟衝擊絕對可以是一夕間來臨，當下實應為最壞情況作打算，有備無患。

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