夜市UPDATES：貿談現曙光！道指飆443點　港夜期高水390點

中美貿談代表通電話，有可能調整關稅內容。美股刺激跌轉升，道指目前報26,341點，急升443點；標指報2,916點，升33點；納指報7,978點，升115。港股期指夜市報25,672點，升461點，高水391點。



美國媒體報道，美國貿易代表處(USTR)宣布，移除部分中國餘下3,000億美元進口貨品的關稅項目，主要涉及健康、安全、國家安全，以及其他因素，該些貨品不會被徵收10%關稅。不過，當局仍會制訂「特定需要加稅」的項目。



與此同時，有關於3,000億美元中國貨品開徵關稅的日子會由9月1日，延至12月15日。根據最新守則，例如手提電話、桌面電腦、遊戲機、玩具、電腦屏幕，以及衣履鞋類等，都可豁免徵稅。



市場相信蘋果公司(Apple Inc.)最受惠，股價目前飆5%。



然而，市場出現了2007年以來最嚴峻的經濟衰退信號。美國國債孳息率周二(13日)續挫，最重要的2年期債息與10年期「快倒掛」，兩者相差僅0.0298厘！一旦該「債息曲線」出現「倒掛」，即10年期債息低於2年期，就反映經濟衰退快將來臨，為目前最被關注的指標。



與此同時，美國7月核心CPI環比增長0.3%，超出預期，利率期貨顯示，這使到聯儲局2019年再減息的概率下跌。



【21:30】憂慮全球經濟前景，美股開市早段繼續偏軟，道指跌64點至25,833點；標指跌5點至2,877點；納指跌11點至7,851點。



對沖基金Third Point上季大手增持Netflix，Netflix股價早段跌0.45%至309.43美元。



上季業績欠佳的召車App公司Uber股價周一重挫7.6%至37美元，創紀錄最低收市，今日早段跌1.03%至36.62美元。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



