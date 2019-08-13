IDC中國手游7月排行榜：《跑跑卡丁車》力壓《和平精英》

國際市場調研機構IDC公布中國手遊7月排行榜中，7月2日才新上線的《跑跑卡丁車官方競速版》力壓《和平精英》，即奪得下載量榜首位置，《王者榮耀》則重新回到第三位。要知道，《和平精英》已經在3月上線起，連續4個月位居首位。



分析指，《跑跑卡丁車》這款挑戰難度的賽車遊戲，大受八十後的遊戲機迷歡迎。



踏入第三季的7月份，南韓遊戲商Nexon在2004年開發，近年推出電競市場的官方競速版的《跑跑卡丁車》當月下載量已達900萬，7月18日上線的改編自同名小說的角色扮演手遊《龍族幻想》，不到半月的下載量則達300萬。



另一研發費用近億的傳承自經典IP的戰爭策略手遊《權力的遊戲：凜冬將至》在7月10日上線。市場分析相信，上述數款遊戲的吸金潛力勢反映於下半年業績。



另外，根據Sensor Tower最新數據，騰訊控股(00700)7月手遊收入高達3.7億美元，其中冠軍《王者榮耀》為9,000萬美元，排名二、三的《和平精英》、騰訊中國代理的手遊《跑跑卡丁車》則分別為6,000萬和4,100萬美元。



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