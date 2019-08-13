樓價UPDATES：經濟差過沙士？二手樓仍錄破頂成交

上水嘉麗山莊逆市錄得破紀錄價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●西灣河逸濤灣4座低層E室，以三房包括套房及連多用途房設計，望海景及內園池景，實用面積760方呎。上址以約1,800萬元放盤數月，近期獲外區買家議價至1,680萬元購入，實用呎價22,105元。原業主於2008年4月以約698萬元買入單位，帳面賺約982萬元。



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九龍區



●近期個別細價居屋亦要減價才獲承接，鑽石山龍蟠苑C座中層6室兩房戶，實用面積426方呎，早前以650萬放盤，近日終降至600萬元沽出，減幅約7.7%，實用呎價14,085元。



●西南九龍匯璽II租務市況活躍，屋苑3B座低層G室，以開放式間隔，向東北望開揚遠景，實用面積272方呎。單位以約1.6萬元放租約兩周，獲區內人士洽詢，終議價至1.5萬元租出，實用呎租55.1元。租客心儀單位租金較便宜，故在無睇樓情況下決定承租。



●長沙灣昇悅居8月份暫錄約3宗租賃個案，美聯鄧偉傑則表示，有區內人士以2.2萬元承租該屋苑1座中高層C室，以實用面積522方呎計，實用呎租42.1元。若以業主2016年購入價約675萬元計，回報率約3.9厘。



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新界區



●嘉麗山莊單幢屋，實用面積1,695方呎，連逾2,000方呎大花園，原叫價1,900萬元，近期獲外區首置人士議價至1,800萬元購入，實用呎價10,619元。原業主於九六年持貨至今，期內升值逾1.2倍。

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