8年最驚！基金經理恐全球經濟12個月內衰退

外國傳媒報道，美銀美林公布最新基金經理調查顯示，經過多年的貨幣刺激措施後，主要資產估值看起來已處於危險的高位，投資者對經濟衰退的擔憂正在蔓延。該調查涉及管理4,550億美元資產的171位基金經理。



大約三分之一受訪基金經理認為，未來12個月可能出現全球經濟衰退。這比例是2011年歐洲陷入主權債務危機以來最高。報告指，對貿易戰的擔憂加劇，成為最大的尾部風險，排在其後的是對貨幣政策無能為力而擔憂。



由於經濟增長前景黯淡，本月中美貿易爭端升級，導致投資者尋找避風港。今年全球各國央行一直在努力通過承諾加大刺激來支持經濟。然而，這些努力也增加了主要市場的泡沫威脅。



接受調查的基金經理認為，企業和政府債券特別容易受貨幣政策官員所創造的泡沫影響，其次是美國股票和黃金。與此同時，只有11%受訪投資者認為，財政政策過於刺激。



由於擔心經濟衰退，8月基金經理對債券的看漲程度達到2008年以來最強，43%人預計未來12個月短期利率會下降，只有9%投資者預測長期利率會上升。



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