港股ADR抽升！騰訊、油股漲逾2%

中美貿易談判重現曙光，油價大升，布蘭特期油報每桶61.03美元，大漲4.2%；紐約期油則飆3.9%，報每桶57.09美元。



港股ADR大升，大型藍籌全線做好，滙豐控股報57.69元，較港收市升0.26元或0.45%；騰訊控股報342.58元，較港收市升8.58元或2.57%。



油股全部上揚，中海油報11.76元，較港收市升0.3元2.66%；中石化報4.71元，較港收市升0.12元或2.55%；中石油報3.89元，較港收市升0.11元或2.81%。



內地傳媒報道，周二(8月13日)晚，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約，與美國貿易代表萊蒂澤、財長姆紐欽通電話。



中方就美方擬於9月1日對中國輸美商品加徵關稅問題進行了嚴正交涉。雙方約定在未來兩周內再次通話。商務部部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等參加通話。



其後美國媒體報道，美國貿易代表處(USTR)宣布，移除部分中國餘下3,000億美元進口貨品的關稅項目，主要涉及健康、安全、國家安全，以及其他因素，該些貨品不會被徵收10%關稅。不過，當局仍會制訂「特定需要加稅」的項目。



與此同時，有關於3,000億美元中國貨品開徵關稅的日子會由9月1日，延至12月15日。根據最新守則，例如手提電話、桌面電腦、遊戲機、玩具、電腦屏幕，以及衣履鞋類等，都可暫時豁免徵稅，直至12月15日。



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