美圖申請註冊商標meitu被拒　多得魅族唔少？

內地企業註冊商標經常都會出現糾紛。今次就發生喺內地兩家知名互聯網企業之間，因為註冊英文商標出事。



事緣一七年嗰陣，美圖公司想將英文商標「meitu」向國家工商行政管理總局商標評審委員會提出註冊申請。點知，冇諗過評審委員會竟然駁回！理由係美圖個英文商標，同另一家網企魅族嘅英文商標「MEIZU」無論字母構成、發音方面都極為相似。根據《商標法》第三十條規定，凡申請註冊嘅商標，在同一種商品或類似商品上，與已經註冊嘅商標相同或近似，都一律駁回申請，不予公告。



美圖當然覺得好冤枉喇！佢哋話，眾多含有「meitu」同「MEIZU」嘅相關商標都已經被核准註冊，而且兩個商標其實可以共存喺市場，根據審查原則，應該要批准註冊申請，但最近再被法院駁回訴訟請求。



有內地律師就話，美圖申請失敗原因係佢商標獨特性證據不足，如果想成功註冊，就一定要大量提供證據以證明該商標使用中產生嘅知名度，令消費者唔會產生混淆。



雖然有指美圖最終可能被迫放棄註冊，但佢哋好似仍唔忿氣，認為家陣內地嘅朋友，大都識得分「meitu」同「MEIZU」係兩個唔同嘅品牌，真係唔明解唔批咁話？



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