酷派藉5G手機　想喺印度翻身？

曾經係內地四大手機品牌之一嘅酷派集團(02369)，停牌逾兩年後，終於喺上個月下旬復牌。近日，酷派終於傳來消息，將會喺九月喺內地推出新手機，而之後重大部署就係明年喺印度推出首部5G手機添!



絲絲記得酷派手機(Coolpad)當年旗下主打性價比嘅品牌「大神」，受歡迎程度唔輸俾小米，只係大神家陣已經易手，唔再係酷派旗下。



經歷過與賈躍亭旗下嘅樂視手機合併失敗風波後，酷派終於東山再起，公司上月下旬復牌當日股價曾暴跌61%，最終收市報0.385元，仍跌逾46%。而公司昨日股價跟隨大市下跌，收報0.265元，跌8.6%，較復牌當日再累跌逾31%。股價表現仍未有起色。



不過，最新消息稱，酷派將會喺九月份喺內地發布全新智能手機。而未來更加會深耕印度市場。講真，酷派早喺O七年以來，就一直喺印度有賣開手機，啱啱六月之嘛，就喺當地推出新機Cool 3 Plus，賣133美元(約1,037港元)。



酷派復出剛好食正5G時代來臨，公司表示，家陣已獲批120項5G端對端技術專利，正準備明年會喺印度推出首部5G智能手機，而且更加係當地首家推出5G手機嘅廠商添!



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