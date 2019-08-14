黃國英：重新部署應對攬炒局勢

特朗普對貿易赤字有種莫名的執着，認定是國家之間贏輸的標準，所以才會開打貿易戰，因為錯誤的觀念，造成雙輸的局面。既來之則安之，過去年半，全球生意人及投資者便不斷求變，努力去適應一個新常態。於是在股市中，有一批贏家崛起，亦有一批不能適應的公司股票倒下。



相比中國製造業及供應鏈的優勢，香港可恃的地方更少。既然連全球貿易也可以重新洗牌，香港角色被邊緣化，就只是時間問題。作為投資者，不會抱怨社會為了理想付出太大的代價，而只會因應轉變，重新去部署。



雖然現時才忍痛撤退部分本地企業的持倉，是相當痛苦的決定，比高峰期贏少了很多，可是攬炒局勢已成，而愈來愈多生意瓣數會適應繞過香港，長遠價值修補的機會並不高。還是要因應價值判斷來作決定，就當作是一個回合已經正式完結，進入一個新時代。



並不是完全放棄港股，主要是調低香港公司股票的比重，中資公司是另一回事。中國正在適應貿易戰後的新常態，而股份走勢其實不差，人民幣貶值以及阿根廷爆煲，都守得相當好，希望長遠會有更佳的表現。



減持香港，分投中美，是面對現實的決定。仍然有些人在期望大破大立，可是以現今全球一體化的大勢，喪失了的優勢，要重奪就相當困難，這個年代多數是覆水難收，大跌後的股票，愈來愈少有力捲土重來的個案，守株待兔，通常都不會是一個好策略。



慶幸自己有能力外出搵食，不必坐困愁城。其實當年之所以開拓新市場，也是為了適應環境，因為中國在2012年左右，踏入了漫長的通縮期，股票普遍寸步難行，惟有捨難取易，改為在正在升軌中的美股尋找機遇。



外在環境通常在控制範圍以外，可以控制的是自己的反應，無論如何，也要開拓自己的領域，無法適應轉變的話，就真的要慢慢等死，承受悲慘的結果，卻無人會可憐。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)(本欄逢周三刊出)



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