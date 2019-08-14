國泰遭「圍毆」　估跌多四成

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)，繼上周遭國家民航局發出重大航空安全風險警示後，其業務前景再遭中資券商看淡。其中，工銀國際報告指出，公司危機管理差劣，對品牌帶來無法彌補的傷害，予其「強烈賣出」評級，目標價6元，未來12個月潛在下跌空間近40%。



國泰近期負面消息不斷，公司股價已連跌4個交易日，累積跌幅8.17%，市值累積蒸發33.43億元。繼周一跌穿10元關後，周二一度再瀉5.4%至9.27元，全日仍挫2.55%至9.55元收市，股價續創逾十年新低。



分析指出，由內地民航局發出的安全風險警示一旦實施，不但影響國泰直飛內地的航線，甚至波及部分飛越中國領空的歐美航線。工銀國際亦認同，儘管內地航線僅佔國泰今年上半年可利用座位公里數的7%左右，但其大部分國際航線均需要經過內地領空並受監管，相關警示損害了公司的品牌形象，特別是內地旅客是其業務增長的來源。



該行預計未來3年，國泰業績將受到香港社會秩序惡化，以及中美貿易爭端的嚴重拖累。與東亞或東南亞的主流航空公司相比，公司明顯缺乏次級航空樞紐城市作支援。由於預計香港的國際航空樞紐地位將受到沉重打擊，料對國泰經營業績帶來巨大的威脅。另外，公司收購香港快運，亦因為航線顯著重疊，3年之內或需要大幅削減香港快運的航線和裁員。



交銀國際更將國泰的投資評級由「買入」下調至「中性」，狠削目標價逾三成至11.17元。該行預計國泰將因為飛行限制和持續社會動盪，而導致收益率和需求下滑，加上內地民航局的管控措施升級，從而限制其在中國內地的營運。



事實上，國泰主席史樂山於上周的中期業績會上已預警，在中美貿易戰及近期香港政治事件影響雙重打擊下，下半年經營環境將更加具有挑戰。



他表示，雖然下半年是客運及貨運傳統旺季，但香港示威活動不僅令七月份來港旅客量減少，對機位預訂情況亦構成不利影響，未來幾個月的訂票情況較去年遜色。其中，乘坐國泰入境香港的旅客量按年跌幅將達雙位數，而出境旅客量亦將有單位數跌幅。



據國泰剛公布的上半年業績，貨運量及收益率均錄得跌幅，多家外資大行當時已隨即降國泰目標價。其中，滙豐環球研究削其目標價近一成至11.4元，瑞信亦將其目標價由15.5元降至15元。



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