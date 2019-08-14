古勝：滙控除淨前買入值博嗎？

港股浸浸落，恒指已進入嚴重超賣區，但仲未見得有大彈條件，皆因見到重磅藍籌板塊沽壓未止，銀行股尤其係重災區，滙豐控股(00005)、恒生銀行(00011)、中銀香港(02388)幅走勢圖都係一路向下碌，一則在反映經濟基調轉差，二則亦反映大戶在積極減持港股，就連一向被視為資產最優質的大藍籌都要沽，咁你話港股後市仲有冇運行？



香港資產價格危如累卵，投資者最簡單直接的自保方法，係揸現金，買黃金。見到近期各大央行都在囤積黃金，呢類超級「大戶」的取態如是，不妨作為參考。睇番恒指幅月線圖，嚟緊呢一波調整，可能維持逾年，恒指見有機會落番21,000點水平。應該點部署，各位唔好做鴕鳥，盡快做好風險管理，以策萬全。



滙控派發第2期中期息每股10美仙，將於明日(15日)除淨，要食息今日是最後買入機會。受到高層離任消息的拖累，加上股市大氣候利淡，分屬重磅的滙控股價由7月中旬的65元水平，反覆至近日低見57元水平，累跌幅度12%。



理論上，呢一浪落到55元，可能會有技術性反彈，上方反彈重要阻力位喺60元關。現水平計及除淨，老實講呢啲位買落去見唔得值博，買賣衍生工具的更要注意除淨因素。



事實上，目前全球經濟形勢嚴峻，貿易戰加埋貨幣戰，太多重大不明朗因素。實體經濟既已確認轉差，對銀行業有三個潛在影響，一乃貸款需求下降，二乃資產質素下滑，三乃呆壞帳風險上升。這三個因素持續發酵的話，將反映在銀行的盈利和派息。故眼前銀行板塊所出現重沽潮，並非偶然。收息一族，唔好再坐定粒六，為維持未來兩年的固定收入穩定及早籌謀！



至於同屬主要資產範疇的港樓，同股市都喺半斤八両，迎面而來有兩大挑戰，其一乃內地資金沽貨班水北上，其二是港企年關難過沽物業套現救亡。老古都冇水晶球，唔知自己係咪太過悲觀，只係知道當客觀上負面因素不斷浮現，懂得居安思危，思則有備，有備無患，十分重要。



東方產經專欄作者 古勝

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