沈振盈：暫時等尋底反彈

上周大市跌至25,400點水平後展開反彈，恒生指數一度升至26,300點水平，筆者原本估計反彈浪持續，上望26,500至26,800。孰料周末期間本地的社會運動繼續升溫，再遇上阿根廷股市及債市急跌，引發新興市場危機。



周二(13日)恒生指數下跌逾500點，回落至25,300水平，形勢上似要進一步尋底。技術走勢上，可留意兩個下面的支持位，包括24,900點，今年年初的低位，以及去年10月低位24,540點。由於此刻大市累計跌幅已頗大，此兩個支持位應具較大的反彈力。



本地經濟狀況急轉直下，零售業成為「風眼」的板塊，前景未卜。接着受牽連的必然是收租股及地產股。租金下跌，空置率上升，將是未來的常態。至於樓市，表面看只是搖搖欲墜，實際上已是有價冇市，無法套現。只待下半年商店的結業潮及企業的裁員潮出現，樓市將會急速下跌。一眾房地產基金、地產股及收租股的股價表現，正好反映出未來的預期。



雖然筆者預期大市會作出反彈，但在部署上也不用心急，長線投資者仍可繼續等待。要博反彈只宜輕注，不宜太貪心，兼且要定止蝕位。現時外圍因素極為兇險，歐美及新興市場風險驟增，本地因素又極度不利，仍是主力揸現金及黃金為上。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。