東方日報B2：地產股累冧兩成入熊市　大摩估未見底

香港示威活動愈演愈烈，長實集團(01113)原計劃本月推售的港島西半山波老道豪宅項目，將會押後發售，拖累地產股繼續捱沽。恒生地產分類指數周二挫2.26%，收報36,176點，較今年四月初盤中高位累挫逾21%，技術上進入熊市。摩根士丹利更直言現時並非「撈底」買入地產股的時機。



大摩再奏起「摩笛」，預期8月起至今年底的五個月，一手住宅樓市成交按年將減少27%。



長實執行董事趙國雄表示，鑑於當前局勢，將會延遲推售波老道豪宅項目，強調該樓盤每個單位「億億聲」，目前銷售這類物業有難度。不過，旗下長沙灣愛海頌這類適合港人居住的樓盤，不應放慢推盤，定價將不會太進取。



他又指，相信中美貿易糾紛不能於短期內解決，而香港近期的社會事件，亦大大影響港人消費意欲，全年經濟有下行風險。目前香港正處於內憂外患困局，難以「睇通」下半年樓價走勢。



事實上，地產股沽壓未除，恒基地產(00012)、長實、新鴻基地產(00016)及信和置業(00083)股價均連跌三日。其中，恒地及長實分別下跌2.81%及2.37%。本報統計，九大地產發展股及收租股股價已較今年盤中高位累挫逾兩成，技術上已現「熊蹤」，期間市值合共蒸發4,236億元。



大摩指，香港地產股經過近期急挫後，估值變得吸引，股價較每股資產淨值折讓擴至近50%，平均股息率更增至4.5厘的歷史高位，不少投資者均有意「執平貨」。然而，該行認為，下半年香港住宅樓價及零售銷售將面對更多下行風險，根據經驗，地產股的折讓率曾達60%，因此揚言地產股已見底言之尚早。



該行續表示，今年首七個月一手住宅成交量按年增加51%，但預期今年餘下時間新盤交投會放緩。儘管低息環境及供應短缺仍然支持樓價，惟股市下跌令投資氣氛薄弱，連累二手住宅交投向下，住宅樓價亦會回落，令全年漲幅縮窄至5%。



資深投資者吳龍飛亦表示，去年已預期今年農曆新年後樓市會有小陽春，到暑假開始下跌，結果已應驗。他又預期，10月會再爆股災，現時起未來六個月，樓價將有兩成內跌幅。除新盤交投會減少外，二手買賣亦會放緩，未來一、兩個月將開始有低價個案出現，並估計失業率會上升，經濟下滑並步入衰退。



儘管如此，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，雖然香港政治事件目前未見到有解決方法，現時低吸地產股確實是言之尚早，但環球央行減息下，香港住宅供應又不足，暫時看不到業主「要錢唔要貨」急於賣樓套現。他又稱，香港住宅剛性需求強勁，若樓價回調一至兩成，立即會有買家入市承接，認為對樓市前景無需太悲觀。



事實上，有發展商表明不會改變推盤部署。佳明集團(01271)營業及市務總監顏景鳳認為，旗下青衣明翹匯主打中小型單位，這類物業仍具剛性需求，公司會維持取得預售樓花同意書後隨即推售的計劃，預計最快下月登場。該盤提供776伙，當中佔約七成為一至兩房的細單位。



新地副董事總經理雷霆日前亦透露，西南九龍匯璽III的籌備銷售工作正加緊進行，會盡快以現樓形式推售。至於同系東半山CENTRAL PEAK的示範單位已近完成，有機會下月進行招標。



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