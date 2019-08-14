鄺民彬：大市不明朗料下試二萬五關

隔晚美股急挫，亞洲股市普遍跟隨向下。加上，本港政局動盪，港股周二急瀉543點至25,281點，國指跌151點至9,846點，大市成交額為843億元。濠賭股受壓，銀娛(00027)中期少賺7%，股價挫5.8%。金沙(01928)亦跌3.6%。資金繼續流入避險資產，推動金價攀升。金礦股表現突出，山東黃金(01787)飆12.0%，招金(01818)漲8.0%。



根據中國國家統計局數據，今年上半年內地水泥生產按年上升6.8%至10.4億噸，主要由基礎建設和房地產投資加快所帶動。不過，下半年起內房融資環境持續收緊，而政治局會議亦表明不會以房地產作為短期刺激經濟的手段。當局對房地產調控政策的口風偏緊，預計會拖慢房地產投資的步伐，減少部分水泥需求，對水泥價格走勢不利。據中國水泥網數據顯示，全國水泥價格指數已經連續第十一周下跌，關注在第四季旺季前水泥價格能否止跌回穩。



本地示威活動持續，本港零售股繼續捱沽。莎莎(00178)及六福(00590)挫4.5至4.9%。事實上，受累中美貿易戰及環球經濟不明朗影響，香港零售已連跌5個月，6月零售業總銷貨價值按年跌6.7%。惟本港社會衝突升溫，進一步削弱本地消費情緒及旅客訪港意欲。據商務及經濟發展局資料顯示，訪港旅客跌幅加劇，由7月初的1.5%擴大至8月初的31%。本港消費股預計繼續受壓，尤其是旅客貢獻佔比較大的零售企業。



展望後市，投資者關注中美局勢發展，憂慮貿易戰升溫進一步打擊環球經濟。與此同時，本港內部的社會衝突持續升溫，市場擔心持續的示威活動對香港經濟的影響。另外，市場聚焦中美兩大經濟體數據，如兩國7月零售銷售。本港重磅藍籌股如騰訊(00700)、港交所(00388)及平保(02318)即將公布業績，為另一影響後市的關鍵因素。恒指周二失守近期支持位25,400點，或會進一步下試25,000點關口。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)



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