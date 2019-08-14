袁沛儀：歐元受制德國經濟前景

德國將公布第二季GDP，參考法蘭克福指數近月在低位徘徊，預示德國經濟增長將放緩，支持歐洲央行繼續推行寬鬆貨幣政策，估計歐元未能突破二百天線1.13。



至於英國，市場觀望脫歐前景，雖然普遍認為硬脫歐風險高，不過還沒有官方確認下，投資者態度審慎；另外英國將公布通脹數據，參考零售銷售按年增長略回升，料結果與前值相若，估計英鎊在1.1980與1.2250區間上落。



全球貿易關係近期轉趨緊張，主要股市藉勢調整，估計避險資產繼續受捧，多國十年期國債孳息回落；料美元兌日圓下望104.90，美元兌瑞郎反覆下試0.9650。黃金技術上超買，料先見技術調整，然後繼續上試1,520美元。



澳洲及新西蘭儲備銀行對經濟及通脹前景不樂觀，料年內還有減息機會，繼續看淡澳元及紐元，分別下試0.6670及0.64。主要央行貨幣政策同向，加上美國基本面仍優於外圍，美元下行空間有限，估計短線96.5有支持。



交通銀行香港分行策略師 袁沛儀



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