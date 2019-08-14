王昕媛：阿根廷亂局凸顯黃金價值

新興市場風雲又起，黃金等避險資產受追捧。那麼阿根廷到底為何一夜之間股市跌近五成，阿根廷披索兌美元亦跌逾三成，相關CDS上升至85%呢？



主要原因是8月11日，當地現任總統馬克里(Macri)與由前總統克里斯蒂娜推舉的費爾南德斯進行了總統大選的初選。費爾南德斯得票率超過47%，領先馬克里得票率15個百分點，這也意味着今年稍後10月份選舉中，馬克里再追上的可能性下降。



為甚麼現任的右翼總統馬克里會失利呢？主要是他2015年當選總統後，所提出的振興經濟計劃一直沒有兌現。反而當地經濟危機加劇，通脹率高達55%，失業率亦達10%，而且還向IMF要了570億美元援助。早前政府出台了「零財政赤字計劃」，亦即是大幅削減開支和養老金，全國人民勒緊褲腰帶過日子。



相反，左翼的費爾南德斯反對緊縮政策，意味着將推出寬鬆政策，比如向退休人員提供免費藥品，提高普通工人工資等。因此，市場擔心財政赤字繼續走高，前期IMF的570億美元的援助將打水漂，阿根廷披索一夜之內出現恐慌性拋售，率先貶值30%。



市場擔心，阿根廷再次出現類似貝隆執政期間推行的民粹經濟政策。比如大幅增加工人工資和福利，將外資企業收歸國有，及拒絕償還外債等。



但是，這裏我們需要留意，歷史上，從來都沒有一個民粹政治家去回答過這樣一個問題，那就是錢從哪裏來？賴債以及不清晰的產權制度，只會加劇社會階層分化，加劇社會矛盾。相反，我們倒是覺得現任總統馬克里的政策長遠方向是正確的。



無論結局如何，阿根廷短期來看，混亂局面難以擺脫，而黃金則成了亂世的最佳避險資產，就像上世紀二三十年代，阿根廷還在奉行的金本位年代那樣，黃金短期內成了最搶手的資產！



國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士)

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