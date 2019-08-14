帥哥：領展淪大戶提款機

今年以來，領展房產基金(00823)算是港股中的強勢股，基金單位價格持續跑贏大市，自2016年起已連續3年報升。不過，次季以來多次未能成功突破100元大關，加上香港經濟轉差，資產價格重估壓力漸增，其基金單位價格亦難敵地心吸力，最近已連跌三個交易日，並確認失守90元大關。周二(13日)收報86.55元，跌2.86%，成交增至10億元。



早前領展愈炒愈有，主要是在避險情緒高漲之下所使然。不過，隨着中美貿易戰升溫，如今股市的情況已從積極尋找避險之選，過渡至清一式沽貨套現減磅或離場，故一直被視為強勢股的領展，都淪為大戶提款機。



睇番領展本身，近幾年靠翻新旗下公屋商場提升資產價值，再高價賣出套現，惟此舉始終有極限，而轉戰內地物業市場的投資回報未必可與香港高峰相比，但風險卻較高，故盈利及派息前景不無變數。再者，最近兩個月香港的政治事件衝擊本地消費信心，就連公屋商場租值都好可難逃重估潮。領展估值本身就不便宜，重估壓力可以想見。



走勢上，其基金單位價格已跌穿多條主要平均線，MACD熊叉擴闊，短線須考驗250天線84.7元承接。若想撈底，可以多等一會。至於仍在持貨的，若後市反彈未能重上90元關，還是趁反彈減磅為妙。



東方產經專欄作者 帥哥



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