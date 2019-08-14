美國減息都無用？權威調查：樓市現放緩迹象

美國聯儲局上月減息，為逾十年來首次。美息低企，使當地按揭貸款利率跌至長年低位，這理應有助更多人置業。然而，由於當地樓價實在太貴，加上經濟前景惹憂慮，考慮到個人理財為由，愈來愈多人選擇不買樓，令樓市出現疲弱迹象。



外媒報道，住宅建築商協會(NAHB)最新調查指出，只有12%的美國成年人計劃在明年置業，按年下跌兩個百分點。



NAHB助理副主席Rose Quint指出，有計劃買樓的人數已經連續3年錄得下降，進一步反映美國樓市出現放緩迹象，因為很多潛在買家在可負擔水平處於10年低位的情況下，仍然卻步入市。



在有意置業的人士，有58%為新買家，較去年的63%有所下降。由於新買家普遍置業能力會比較緊張，因此中低端住宅市場的樓價近年上漲得最快，意味到市場出現價格擠壓的現象。



根據美國地產代理公司Redfin，於第二季，新建住宅供應下跌1%，為6年來首次錄得年度跌幅。經過連續7年上漲之後，目前新建住宅價格已開始放緩，而銷售額則上漲不到1%的年化率。



Redfin首席經濟師Daryl Fairweather表示，新建住宅價格出現放緩已是預期之內，因為根據去年的觀察，發展商愈來愈專注發展更小型、更能負擔的住宅。



他續說，考慮到負擔能力危機及樓市放軟的形勢下，這類型的住宅更加適合目前市場的需求，但發展商盈利能力或因此下降。



雖然利率低企有助減輕買家供款時的利息支出，但事實上，美國上月減息是基於對經濟衰退的擔憂，這影響了有意置業人士的入市情緒。



誠然，買樓也是一個情感主導的行動，如果人們憂慮未來收入下降，甚至可能失業，這種恐懼足以令他們遠離投資樓市。



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