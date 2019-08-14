美股收市：道指漲372點　Uber續挫逾1%

美國暫緩對部分中國商品加徵關稅至12月，中美貿易戰憂慮稍為緩和，美國股市三大指數收市大幅上漲，結束連續兩日跌勢。道指收報26,279點，升372點或1.44%；標指收報2,926點，升42點或1.48%；納指收報8,016點，升152點或1.95%。



個股方面，對沖基金Third Point上季大手增持Netflix，Netflix股價全日升0.47%；上季業績欠佳的召車App公司Uber股價周一重挫7.6%至37美元，創紀錄最低收市，至周二再挫1.49%，收報36.45美元。



美國媒體報道，美國貿易代表處(USTR)宣布，移除部分中國餘下3,000億美元進口貨品的關稅項目，主要涉及健康、安全、國家安全，以及其他因素，該些貨品不會被徵收10%關稅。不過，當局仍會制訂「特定需要加稅」的項目。



與此同時，有關於3,000億美元中國貨品開徵關稅的日子，部分按計劃徵稅，部分貨品則被剔除，其餘會由9月1日，延至12月15日。根據最新守則，例如手提電話、桌面電腦、遊戲機、玩具、電腦屏幕，以及衣履鞋類等，都可暫時豁免徵稅，直至12月15日。



內地傳媒則報道，周二(8月13日)晚，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約，與美國貿易代表萊蒂澤、財長姆紐欽通電話。中方就美方擬於9月1日對中國輸美商品加徵關稅問題進行了嚴正交涉。雙方約定在未來兩周內再次通話。商務部部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等參加通話。



美國總統特朗普其後在社交媒體Twitter帳戶留言，說：「像往常一樣，中國表示他們將從我們偉大的美國農民手中『大量』購買。到目前為止，他們還沒有完成他們所說的話。也許將會有變！」



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