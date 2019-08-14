同方康泰接獲高院傳訊令

同方康泰(01312)公布，公司接獲作為原告人的Patrick John Wee Ewe Seng(下稱PJW)及Active Gains入稟香港高等法院，對公司及附屬公司Fester Global發出的傳訊令狀，案件編號為1469/2019。公司正尋求有關法律程序的法律意見，擬極力抗辯並駁回原告人之申索。



原告人於傳訊令狀指，根據2017年5月6日訂立之買賣協議，附屬公司向賣方Active Gains及Active Yield Investment，收購True Cayman及True Yoga若干股權。原告人就此提出多項申索，包括支付購買價餘額350萬美元；聲明Active Gains及PJW以公司及Fester Global為受益人，就True Cayman集團於截至2017年12月底止財政年度作出的盈利保證已達成；及聲明Active Gains及PJW以公司及Fester Global為受益人，就True Cayman集團於截至2018年12月底及2019年12月底財政年度作出的盈利保證將不再有效，且據已披露交易協議的條款，Active Gain將有權行使認沽期權，以向Fester Global出售True Cayman之若干股權。



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