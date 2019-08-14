【市前重點睇】美股全線反彈　油價飆4%

●中美貿易談判重現曙光，美匯指數高企97.81，離岸人民幣(CNH)升至7.015，港匯見7.846，圓匯回落至106.64，英鎊跌至1.206，歐元低見1.1171。金價於1,500美元關口上落。油價飆升約4%，布油升穿61美元，紐油觸及57.47美元後回順。道指期貨隔夜飆逾400點，亞洲市穩升。俗稱「黑期」新加坡港股場外期指升逾400點。



●全球經貿戰：中美通電話，約定未來兩周內再對談。 https://bit.ly/2TuusUb

-美移除部分對華關稅項目，12月15日才生效。 https://bit.ly/2ZYAFu1

-美國總統特朗普：中國應會「大量」購買美農產品。



●道指收報26,279點，漲372點或1.44%；標指收報2,926點，升42點或1.48%；納指收報8,016點，升152點或1.95%。 https://bit.ly/2H7pAiS



●聯儲局前主席格林斯潘表示，美國國債孳息率可能跌到零以下的水平。

-美國10年期國債孳息率漲5.81點子，收報1.7035厘。



●減息受阻！美國7月核心通脹升至0.3%，半年最快。



●美國減息都無用？權威調查：樓市現放緩迹象。 https://bit.ly/2H78mlX



●港股ADR指數收報25,601點，升319點或1.25%。



●即月恒生指數夜期收報25,617點，升406點，高水336點，成交74,614張。



●紐約期油收報每桶57.1美元，升2.17美元或4%，創7月31日以來收市新高；布蘭特期油收報每桶61.3美元，升2.73美元或4.7%，創今年以來最大單日升幅。



●紐約期金收報每安士1,514.1美元，跌3.1美元或0.2%。



●英國富時100指數收報7,250點，升24點或0.33%；法國CAC指數收報5,363點，升52點或0.99%；德國DAX指數收報11,750點，升70點或0.6%。 https://bit.ly/2OQADmW



●中國外匯局副局長陸磊表示，中國沒有操縱匯率，只是針對跨境資金流動進行宏觀審慎管理，宏觀審慎管理不會蛻變為資本管制。



●李寧中期多賺1.96倍，至約7.94億元人民幣，不派中期息。



●國泰航空遭大行「圍毆」，估跌多四成。 https://bit.ly/2ZXVRAA



●藍籌業績！舜宇6個月多賺21%，不派息。 https://bit.ly/2MVruXM



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其他精彩新聞：地產股累冧兩成入熊市 大摩估未見底

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