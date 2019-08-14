全球經貿戰：大摩指關稅問題難解　估戰況將升級

就美國暫緩對部分中國貨加徵關稅，摩根士丹利發布最新報告，指投資者應繼續預期中美貿戰局勢將升級，因為現仍難以捉摸到降低現有關稅的可靠途徑，美國依然有機會實施已經宣布的關稅。



大摩的報告以Michael Zezas為首的策略師發出，對於部分中國商品獲美國暫緩加徵關稅至12月的消息，該行認為作正面解讀是不適用。報告指，對美方來說，聯儲局及假日購物季節可被視為降低緊張升級的經濟風險，而中國的最佳選擇可能是拖延待變。



該行指，拆分關稅清單似乎推遲了上調3,000億美元中國產商品關稅至25%的可能性，這或有助於推遲潛在的經濟衰退，但也凸顯了5月以來中美貿易戰的惡化，「因此我們認為它不會有意義地改變企業決策者在投資方面面臨的不確定性」。



大摩指要觀察風險資產和經濟數據走向，同時，亦要注視中國大量採購美國大豆的消息，以了解兩國的關係發展。



美國總統特朗普決定延後加徵中國製主要電子消費品的關稅。美國貿易代表署發聲明指，仍會在9月起實施特朗普本月初宣布、對中國商品加徵10%關稅的措施，但會延後對手提電話、手提電腦、電腦屏幕和電玩裝置等電子產品以及部分玩具、鞋類和服飾加徵關稅。



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