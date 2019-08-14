全球經貿戰：推遲關稅無助解困　經濟學家列兩大主因

美國推遲對部分中國商品徵收關稅至12月中旬，彭博首席經濟學家歐樂鷹撰文稱，此決定引發市場出現反彈，屬意料之內。不過，從貿易戰對經濟增長的深層次影響來看，問題還是沒有解決，相信局勢再次升級的概率較高。



他認為，市場忘記了兩個重點。第一，美國這一決定並不適用於所有3,000億美元的商品。而據美國貿易代表辦公室(USTR)宣布，暫時獲豁免徵稅的中國進口貨品包括手提電話、桌面電腦、遊戲機、玩具、電腦屏幕，以及衣履鞋類等，其他中國產品將如期在9月1日開始被徵收10%進口關稅。



第二，關稅政策的不確定性才是最大問題，而用作衡量美國貿易政策不確定性的指標，現正處於自上世紀90年代《北美自由貿易協定》批准以來的最高水平。中國和歐洲亦面臨着類似問題。



他續稱，不確定因素為影響企業投資和招聘的最大問題，而這次延遲實施關稅，以及新設定的12月15日最後期限，對解決問題基本無濟於事。此外，隨着美國2020年將迎來大選，相信美國總統特朗普政府難以作出讓步。



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