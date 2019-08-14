舜宇獲大行大合唱　目標價最牛睇110元

舜宇光學科技(02382)公布業績後被多間大行唱好，並獲調升投資評級或目標價，當中中金、摩通及大和，同樣給予其110港元目標價。



此外，瑞信、瑞穗、申銀萬國及野村，一併調升舜宇的評級為「買入」或「跑贏」，目標價分別為103.7元、106元、105元及100元。而大摩維持其「與大市同步」的投資評級，但把目標價由75元，調升至85元。



野村發表研究報告指，舜宇光學上半年鏡頭相關業務表現強勁，故將其目標價由80元升至100元，投資評級亦由「中性」升至「買入」。



該行認為，市場已消化舜宇業績勝預期的消息，但其光學元件銷售強勁，意味着下半年平均售價將有良好增長，故上調其今、明兩年的盈利預測分別20%和27%。另外，該行指舜宇的手機鏡頭客戶層較同業平衡，料較少受到華為手機付運不明朗因素影響。



該行又指，鑑於同業歐菲光重組前景不明朗，相信直至明年上半年市場競爭將會緩和，而舜宇和丘鈦科技(01478)將會受惠，予後者「中性」評級。



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