【瑞銀推介】留意恒指紫金認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：經過周一(12日)的好淡爭持，周二(13日)恒指再次展開下行局面，阿根廷股市隔晚急挫3成，美股當晚不斷尋底，而受到中美貿易戰持續、香港政治局勢不穩影響，加上外圍市場表現差，港股周二低開低走，跌穿上周二(6日)的低位，失守25,300點水平，今年的累積升幅已完全回吐。



恒指現時的現時的9天和14天的RSI相對強弱指數均已跌穿30，為市場人士普遍認為超賣的水平。根據瑞銀於周二的即市資金流紀錄，資金流入恒指牛證以及認購證，反映投資者或看好大市短線的走勢。由於市況波動，投資者在揀選牛熊證宜留意收回價較穩健的選擇，或可轉為留意認股證作部署。



如投資者看好恒指，可留意指認購證(19774)，行使價27,300點，2019年11月到期，有效槓桿約17倍。相反，不過由於近日大市跌勢非常急，之前較熱門的認沽證或已變得非常貼價或價內，令有效槓桿降低，如投資者看淡恒指，可留意近日新上市的認沽證(22181)，行使價25,400點，2019年12月到期，有效槓桿約8.8倍。



另外，近日大市再度有避險情緒，不過之前比較受歡迎的避險板塊如公用股、收租股、房地產信託以及快餐股近日都受影響而表現不佳，所以資金近日轉戰黃金相關股份，當中SPDR金ETF近日走勢甚強，8月至今已升7%，如投資者看好SPDR金ETF，可留意認購證(21550)，行使價1,221元，2020年1月到期，有效槓桿約11倍。



另外紫金礦業反而走勢較落後，憧憬該股有機會受惠金價急升的投資者，可留意認購證(20473)，行使價3.81元，2019年11月到期，有效槓桿約7.7倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2019。版權所有。



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