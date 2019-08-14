【即市分析】小米高位累跌6成　反彈有望？

東方產經專欄作者錢修：香港社會動盪不斷惡化，機場連續兩日被封，加深市場對經濟前景的憂慮。現時揀股，防守性必是重中之重，具內需概念的小米集團(01810)，旗下手機品牌以性價比聞名，料受經濟下行衝擊較細，且在十.一前很大機會納入港股通，若真的傳來好消息，在北水支持下可以一博。



小米除智能手機主業，同時發展互聯網和物聯網(IoT)業務，三者互為促進，增加品牌吸引力。IDC數據顯示，該公司上季全球手機出貨量約3,230萬部，按年微跌0.2%，相比行業平均按年跌2.3%為佳。雖然小米在中國面臨華為的競爭，不過海外市場銷售卻不俗，在印度的市佔率高逾3成，於當地排名第一。



睇番大行報告，滙豐證券預期，小米次季非通用會計準則純利按年升31%，重申「買入」評級，但料手機收入及物聯網收入減少，因而將目標價調低至12.9元。



股價走勢方面，小米自去年7月上市創22.2元高位後，股價拾級而下，近日更創8.37元新低，市盈率僅9倍，以科技科來說，估值相對吸引。加上該股目前正修築圓底，中線可分注收集，首站反彈先望10元，向下嚴守8元。

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