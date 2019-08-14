修例風波：中華總商會憂慮香港失航空樞紐地位

香港中華總商會發表聲明指出，關注示威人士連續多日在香港國際機場發起集會，嚴正譴責部分激進示威者周二(13日)晚上包圍旅客、毆打記者、襲擊警務人員，認為該等違法暴力行為已遠超和平表達訴求的底線，嚴重破壞香港法治和公眾秩序，並給各地旅客帶來負面印象，對香港國際航空中心的聲譽傷害極大。



該會會長蔡冠深指出，香港國際機場是全球最繁忙的機場之一，去年處理的客運量高達7,470萬人次，貨運量亦達510萬公噸，佔香港外貿總值高達42%，是帶動香港經濟對外聯繫的重要命脈。示威人士連日堵塞機場，嚴重癱瘓機場正常運作，影響市民旅遊、探親、升學、公幹等各種活動，甚至威脅旅客人身安全，勢將打擊海外旅客訪港意欲，長遠更可能影響香港航空樞紐地位。



蔡認為，近月連串的大型示威和暴力衝擊事件，已直接影響不少中小企和小商戶生意，在示威及遊行地區的店鋪被迫停止營業，生意飽受打擊。海外多個地方提升香港旅遊警示，勢令訪港旅客進一步減少，香港市民消費意欲亦會減少，對零售、餐飲、旅遊、交通運輸等各行業將帶來連鎖影響。



他又強調，香港是一個多元社會，各人有權表達不同意見，惟大前提是不能剝奪其他人的權利與自由；另重申明確支持行政長官及政府依法施政，支持警方對違法行為嚴正執法，保障市民大眾安全，並呼籲社會各界回歸和平理性，盡快讓香港社會回復安寧。



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