港股格局：沈慶洪料25300點有支持

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，美國暫緩對部分中國商品徵收關稅的期限，帶動美股急升，料港股亦會隨之受惠。但他認為，美國未來對華貿易政策仍多變，達成協議的機會不太高，預計恒指升至26,100點會初步受阻，低位25,300點屬支持位。



騰訊(00700)周三(14日)公布業績，須留意第2季遊戲業務會否有復甦迹象，以及其廣告業務收入會否放慢。若騰訊第2季盈利按年增長約10%，估值繼續高水，則欠缺驚喜，料股價會於335至350港元水平徘徊。



另外港交所(00388)亦同日公布業績，要視乎市場成交量，若維持600至700億元，預料股價會維持現價水平。若要股價升至270或280元，成交則要逾千億。他又指，新股上市短期內會相對淡靜，料股價跌至230至240元水平回穩。



至於舜宇光學(02382)公布上半年業績，期內毛利率約18.4%，按年下降約1個百分點，市場擔心毛利率會否受壓。他表示，集團周三(14日)股價急升，主要受惠於美國暫緩對華手機產品徵收關稅的期限，短線投資者須留意95元位置，若升不穿會出現「雙頂」走勢，有機會跌至80至85元水平。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。